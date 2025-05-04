İzmir'in Tire ilçesinde, kardeşinin öldüğü ev yangınında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Dün çıkan yangında yaralanan Mustafa Ali Kuzu (41) İzmir Şehir Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kuzu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından Tire'ye gönderilecek.
Mustafa Ali Kuzu ile yangında hayatını kaybeden kardeşi Selim Kuzu'nun cenazelerinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Dallık Mahallesi'nde dün müstakil evde yangın çıkmış, Selim Kuzu (40) hayatını kaybetmiş, ağabeyi Mustafa Ali Kuzu (41) ise ağır yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Tire'deki Yangında İki Kardeşten Biri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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