Tirebolu'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

22.03.2026 14:01
Giresun'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari araç dereye uçtu; 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın dereye uçup ters döndüğü kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Giresun-Tirebolu kara yolu Yılgın köyü mevkisinde meydana geldi. Ahmet Çakmak (52) idaresindeki 41 AYA 562 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Araç, sığ derede ters döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde sürücü ile araçtaki Bülbül Düzgün (76) ve Selahattin Çakmak'ın (66) yaşamını yitirdiği, Fatih Çakmak (24) ve Ziya Düzgün'ün (60) yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası dereden çıkarılarak kaldırıldıkları Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Tirebolu, Giresun, Trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

