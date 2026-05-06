Mudanyalılar, Hıdırellez'i Tirilye'de Kutladı

06.05.2026 10:40  Güncelleme: 11:40
Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Tirilye Hıdırellez Şenliği, rengarenk etkinliklerle baharın gelişini kutladı. Başkan Dalgıç, kutlamalarda sağlık, huzur ve bereket dileklerini paylaştı.

(BURSA) - Baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez, Tirilye'de coşkuyla kutlandı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Hıdırellez'in tüm insanlığa sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini diledi.

Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Tirilye Hıdırellez Şenliği'nde baharın gelişi çeşitli etkinliklerle karşılandı. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, Kız Denizi'nde yakılan geleneksel Hıdırellez ateşinin üzerinden sağlık, huzur ve bereket dilekleriyle atlandı.

Kutlamalara Başkan Dalgıç'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hıdırellez coşkusunu vatandaşlarla birlikte paylaşan Dalgıç, şunları söyledi:

"Doğanın uyanışına tanıklık ederek baharın sevincini komşularımızla birlikte yaşadık. Hıdırellez, kültürel değerlerin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Biz de bu değerleri her yıl düzenlediğimiz etkinliklerle yaşatmaya devam ediyoruz. Hıdırellez; umut, yeniden doğuş ve paylaşmak demektir. Bu güzel günün ilçemize ve ülkemize bolluk, bereket, barış, huzur ve şans getirmesini diliyorum. Bahar bayramımız kutlu olsun."

Ateş üstünden atlandı, dilekler dilendi

Baharın habercisi, bereketin ve umudun simgesi Hıdırellez, Tirilye'nin tarihi dokusuyla bütünleşen sokaklarında coşkuyla kutlandı. Tarihi Çınar Ağacı altından başlayan kortej yürüyüşünde katılımcılar, şarkılar ve alkışlar eşliğinde Kız Denizi'ne yürüdü. Şenlik kapsamında düzenlenen atölyelerde katılımcılar kendi Hıdırellez taçlarını hazırlarken, stantlar da gün boyunca ilgi gördü.

Kız Denizi'nde Prusa Sanat Halk Dansları ekibinin gösterisiyle renklenen şenlik, Nilüfer Roman Orkestrası'nın konseriyle devam etti. Gün sonunda yakılan geleneksel Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayan vatandaşlar; huzur, sağlık ve bereket dileklerinde bulundu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
