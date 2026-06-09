Tırın Altına Giren Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tırın Altına Giren Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

09.06.2026 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Bornova'da tırın altına giren otomobilin sürücüsü Burak Beder yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Burak Beder (41) idaresindeki 34 HCD 828 plakalı otomobil, Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'taki kara yolunda önünde seyreden tıra çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil, tırın altına girdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Beder, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kontrollerde Beder'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tırın Altına Giren Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keskin Belediye Başkanı Cönger’e, “rüşvet“ soruşturması kapsamında hapis cezası Keskin Belediye Başkanı Cönger'e, "rüşvet" soruşturması kapsamında hapis cezası
Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı
Sokak ortasında eşini öldüren koca: Çocuğumla göz göze gelince durdum Sokak ortasında eşini öldüren koca: Çocuğumla göz göze gelince durdum
Özgür Özel ve ekibi rotayı Genç Parti’ye çevirdi iddiası siyaset kulislerini karıştırdı Özgür Özel ve ekibi rotayı Genç Parti'ye çevirdi iddiası siyaset kulislerini karıştırdı
Dünya Kupası öncesi ev sahibi ABD’den skandal karşılama: Futbolcuları narkotik köpekleri ile aradılar Dünya Kupası öncesi ev sahibi ABD'den skandal karşılama: Futbolcuları narkotik köpekleri ile aradılar

22:28
İran savaş uçakları havalandı, Erbil’den patlama sesleri geliyor
İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geliyor
22:16
Galatasaray’ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler’de keyif çatıyor
Galatasaray'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler'de keyif çatıyor
22:01
Real Madrid’de Arbeloa ile yollar ayrıldı
Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı
21:57
Hakkari’de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
21:09
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
19:48
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran’ın saldırısına yanıt vereceğiz
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 22:37:11. #7.12#
SON DAKİKA: Tırın Altına Giren Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.