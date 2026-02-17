Başkentte yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 74 BV 363 plakalı tır, Talatpaşa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan F.A'ya çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, tırın altında kalan F.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tırın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
