Tırla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Payas ilçesinde tırla çarpışan motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta, 16 yaşındaki Emirhan Açıkgöz'ün 57 AGC 073 plakalı motosikletiyle park halindeki tıra çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Görüntüde, Açıkgöz'ün, yola çıkan otomobile çarpmamak için motosikletiyle manevra yapması ve duramayarak park halindeki tıra çarpması yer aldı.
Payas'ta 14 Mayıs'ta meydana gelen kazada Emirhan Açıkgöz hayatını kaybetmişti.
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