Yılkı Atına Doğaseverlerden Yardım - Son Dakika
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Yılkı Atına Doğaseverlerden Yardım

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Tırnağı uzadığı için yürümekte zorluk çeken ve ürkekliği ile bilinen yılkı atının imdadına doğaseverler koştu. Atın yaklaşık 20 santimetre uzayan tırnağı dağda testere ile kesildi.

11.09.2024 11:56
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Tırnağı uzadığı için yürümekte zorluk çeken yılkı atını dağda tedavi ettiler

AFYONKARAHİSAR - Tırnağı uzadığı için yürümekte zorluk çeken ve ürkekliği ile bilinen yılkı atının imdadına doğaseverler koştu. Atın yaklaşık 20 santimetre uzayan tırnağı dağda testere ile kesildi.

Doğada keşif gezisine çıkan Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Asım Yıldız, yılkı atının fark ederek yakından incelemeye başladı. Ayak bileği sakat olan ve hareket edemediği için tırnakları uzayan yılkı atını fotoğraflayan Yıldız, sosyal medya üzerinden yardım istedi.

Türkiye'nin bir çok noktasından atı gören vatandaşlar yardım yapmak istediklerini belirterek SANDOS Başkanı Asım Yıldız'a ulaştı. Atın durumunu gören Yunus Karakuş ve yeğeni Bekir Özdemir yılkı atına yardım için yola çıktı.

Yılkı atının bulunduğu bölgeye gelen Karakuş atın uzayan toynaklarını bir testere yardımı ile keserek ve törpüleyerek yaklaşık 20 santimetre uzayan tırnağı yerinden çıkardı.

Atı sağlığına kavuşturan Karakuş Asım Yıldız; "Doğa keşfi sırasında karşılaştığım yılkı atının yardımına ülkemizin birçok bölgesinden yardım etmek isteyen sevgi dolu koca yürekli insanlar bizlere ulaştı. Güçlükle yürüyen yılkı atı hareket edemediği için otlanamamış ve zayıf düşmüş. Sağ olsunlar ilçemizdeki vatandaşlar da konuya duyarsız kalmadı ve hayvana yardım ederek tekrar özgürlüğüne kavuşturdular" dedi.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

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