TİSK Başkanı Akkol: 15 Temmuz halkın demokrasiye sahip çıkma ve koruma duruşunu gösterdi

Güncel

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminde halkın ortak bir duruşla demokrasiye sahip çıkacağını ve onu her daim koruyacağını gösterdiğini belirtti.

Akkol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'da gerçekleşen kabul edilemez, hain darbe girişiminde halkımız, ortak bir duruşla demokrasimize sahip çıkacağını ve onu her daim koruyacağını göstermiştir. Bir demokrasi zaferi olarak tarihe geçen 15 Temmuz, halkımızın milli iradeye ve anayasal düzene olan bağlılığını bir kez daha ortaya koymuştur."

Demokrasi uğrunda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Akkol, gazilere de tüm fedakarlıkları için saygı ve minnetlerini iletti.