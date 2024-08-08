Tiyatro Frankfurt Yeni Sezonuna 'Boş Çerçeve' ile Başlıyor

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Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde faaliyetlerini sürdüren Tiyatro Frankfurt, yeni sezona "Boş Çerçeve" adlı oyunla giriş yapacak.

Vedat Diri'nin yazdığı ve 4 Ocak'ta hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ayla Algan'ın anısına sahnelenecek oyunun ilk gösterimi 6 Eylül'de saat 20.00'de Gallus Theater Frankfurt'ta gerçekleştirilecek.

"Boş Çerçeve" oyunu aynı sahnede 7 Eylül, 18 Ekim ve 19 Ekim akşamlarında da sahnelenecek.

Dram türündeki 75 dakikalık oyun, Almanca üst yazıyla izleyiciyle buluşacak.

"Türk tiyatrosunun gücünü Frankfurt'taki izleyicilerimize aktarmak istiyoruz"

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu yeni sezonuna dair yazılı açıklamasında, "Tiyatro Frankfurt olarak uzun bir aranın ardından seyircilerimizle yeniden buluşmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. 'Boş Çerçeve' ile Ayla Algan'ın anısını yaşatırken, Türk tiyatrosunun gücünü ve derinliğini Frankfurt'taki izleyicilerimize bir kez daha aktarmak istiyoruz." dedi.

Kellecioğlu, Boş Çerçeve oyununun hayatın içindeki yüzlerce maskeyi sorgulayan ve duygulara dokunan bir yapıya sahip olduğuna vurgu yaparak, "Tüm tiyatro severleri bu özel deneyimi paylaşmaya davet ediyoruz. Frankfurt'ta, sahnelerde yeniden bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz." mesajını verdi.

Oyunun süpervizörü Ayla Algan

Sahne konsepti Hannan Aslan'a, sahne arkası teknik ayarlamaların ise Sevda Şahin'e ait olduğu oyunun dekor tasarımını Şahin Vural üstlenirken, ses ve ışık düzenlemeleri Selin Topdemir ve Alperen Alan tarafından yapıldı.

Vedat Diri'nin yazıp Kamil Kellecioğlu'nun yönettiği oyunun süpervizörlüğünü Ayla Algan yaptı. Oyunun reji asistanlığını Gonca Ekiz üstlenirken, Cem Şimşek müzikleriyle hikayeye eşlik ediyor.

Almanca üst yazı çevirisinin Venüs Bekar tarafından yapıldığı oyunda Onur Bağdadioğlu, Çiğdem Spickermann, Sinan Çamcı, Elif Bilge Işıloğlu, Demet Öztürk, Oğuz Akgeyik, Cem Şimşek ve Burçin Candan Acun gibi oyuncular rol alıyor.

Oyunun biletleri, Tiyatro Frankfurt'un sosyal medya hesapları ve web sayfası üzerinden temin edilebilecek.

Yaşamı sorgulayıcı bir hikayeyi konu alan "Boş Çerçeve", hayatın içindeki eksilmeler ve her gün kaybolan parçalar üzerine izleyiciyi düşünmeye davet ediyor.