Tiyatro ile Eğitimde Yeni Bir Adım

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Bingöl'de 750 öğrenci tiyatro ile buluştu

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde 'Sanatla Büyüyen Yarınlar' organizasyonu ile köy okulunda eğitim gören 750 öğrenci tiyatro izledi.

Yarınlar Hepimizin Derneği, Solhan ilçesinde bulunan köy okulu öğrencilerine anlamlı bir etkinlik düzenledi. 'Sanatla Büyüyen Yarınlar' adıyla gerçekleştirilen özel organizasyona 10 farklı köyden 750 öğrenci katıldı. Etkinlikte, 'Kuka Sahne' tarafından sahnelenen Kahraman Akyuvarlar adlı oyun büyük beğeni topladı. Oyunun yazarı ve yönetmeni Erdinç Öcal, tiyatronun eğitici ve eğlendirici gücünü bir araya getirerek çocuklara hem keyifli hem de öğretici bir deneyim sundu. Etkinlik boyunca öğrenciler, tiyatronun gücünü, sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde deneyimledi.

Etkinliğin başarıyla tamamlanmasında büyük özveriyle çalışan dernek üyeleri ve gönüllülerine özel teşekkürlerini ileten Dernek Başkanı Mahsum Öztürk, "Dernek üyelerimizin fedakar çabaları, bu tür projelerin hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynuyor. Birlikte daha nice projelere imza atacağız" dedi.

Dernek üyelerinden Meryem İlhan ise, "Bugün bir tiyatro oyunu sergilenmesini sağladık. Köy okulu öğrencilerini de buna kattık. Daha önce hiç tiyatro izlememiş öğrencilerin böyle bir etkinliğe katılması bizi çok mutlu etti" diye konuştu.