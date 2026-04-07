Tiyatro Muallim'den Yeni Projeler

Mersin'in Mut ilçesinde 14 öğretmenden oluşan "Tiyatro Muallim" topluluğu komşu il ve ilçelerde sahne almayı hedefliyor.

Öğretmenler tarafından 3 yıl önce kurulan topluluk ilçede çok sayıda tiyatro oyunu sahneledi.

Bu oyunlarla sanatseverlerin beğenisi toplayan topluluk, yeni projeler kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Topluluğun kuruculuğunu ve yönetmenliğini yürüten Şafak Küçük, AA muhabirine, tiyatronun eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

"Tiyatro Muallim" topluluğu olarak yeni programlara hazırlandıklarını ifade eden Küçük, "İlçemizin yanı sıra farklı ilçeler ve komşu illerde de sahne almayı planlıyoruz. Amacımız sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmak." diye konuştu.