Mudanya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren "Tiyatro Mudanya", ilk oyunları "Cimri Beyin Altınları" ile izleyicinin karşısına çıktı.
Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Tiyatro Mudanya", Ömer Naci Topcu'nun uyarlayıp yönettiği oyunla Mudanyalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kültür ve sanatın her dalını Mudanyalılarla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Tiyatro Mudanya'nın İlk Oyunu Sahne Aldı - Son Dakika
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