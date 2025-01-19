Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş\'ın Organları 5 Hastaya Umut Oldu

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GİRESUN'da beyin kanaması geçirip tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen tiyatro sanatçısı Eray Aktaş'ın (60) böbrekleri, karaciğeri ve korneaları 5 hastaya umut oldu.

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçısı Eray Aktaş, gala hazırlıklarının yapıldığı Aziz Nesin'in eserinden uyarlanan 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz' oyununun provası sırasında beyin kanaması geçirdi. Aktaş, kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde 2 gün boyunca tedavisine devam edilen Aktaş'ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Aktaş'ın organları, Erzurum'dan gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan operasyonla alındı. Eray Aktaş'ın 2 korneası ve 2 böbreği Erzurum'a, karaciğeri ise İstanbul'a gönderildi. Organlar transfer edilmek için özel dolaplarla hastaneden çıkarıldı.

Eray Aktaş'ın cenazesi, yarın Giresun Belediyesi Vahit Sütlaş Şehir Tiyatrosu'nda yapılacak törenin ardından, Küçüklü köyünde toprağa verilecek.

HABER-KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,