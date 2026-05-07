07.05.2026 15:08
Tiyatro Treni, Çankırı'da ücretsiz oyunlar sunarak tiyatroyu coğrafi sınırların ötesine taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen "Tiyatro Treni" Çankırı'ya geldi.

Ankara'dan 4 Mayıs'ta yola çıkan Tiyatro Treni'nin Ankara ile birlikte toplam 13 gar ve istasyonda 25 temsil gerçekleştireceği turnesinin üçüncü durağı Çankırı oldu.

Tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro oyunlarının sergilendiği "Vagon Sahne Projesi" kapsamında "Masal Treni" oyunu, Çankırı Garı'nda çocuklar için ücretsiz sahnelendi.

Yetişkin oyunu "Komşu Köyün Delisi" ise saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Çankırı'nın ardından Yerköy, Hekimhan, Muş, Tatvan, Van, Palu, Gölbaşı, Pazarcık ve İskenderun güzergahını kapsayacak proje, yaklaşık 4 bin 160 kilometrelik rotayla tiyatroyu coğrafi sınırların ötesine taşıyan güçlü kültür hattı oluşturmayı hedefliyor.

Proje kapsamında demir yolu hattının geçtiği illerde kültürel etkinliklerin artırılması ve tiyatro sanatının yaygınlaştırılması da amaçlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, AA muhabirine, demir yollarının geçtiği, tiyatro sahnesinin olmadığı illerde Vagon Sahne Projesi ile tiyatro oyunlarının sergilendiğini belirterek, "Gelen ekibimiz Devlet Tiyatroları'nın sanatçıları. Burada gerçek tiyatro oyuncularıyla öğrencilerimizi ve halkımızı buluşturmuş olacağız. Tiyatroseverlerin uzun zamandır beklediği bir şeydi bu. Bundan sonra da farklı etkinliklerle bu tür organizasyonları artıracağız." dedi.

Kaynak: AA

