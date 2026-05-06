Tiyatro Treni Zonguldak\'ta

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen "Tiyatro Treni" Zonguldak'a geldi.

Ankara'dan 4 Mayıs'ta yola çıkan Tiyatro Treni'nin, toplam 13 gar ve istasyonda 25 temsilin gerçekleştirileceği turnesinin ikinci durağı Zonguldak oldu.

Tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro oyunlarının sergileneceği "Vagon Sahne Projesi" kapsamında "Masal Treni" oyunu, Zonguldak Garı'nda çocuklar için ücretsiz sahnelendi.

Yetişkin oyunu "Komşu Köyün Delisi" ise saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Çankırı, Yerköy, Hekimhan, Muş, Tatvan, Van, Palu, Gölbaşı, Pazarcık ve İskenderun güzergahını kapsayacak proje, yaklaşık 4 bin 160 kilometrelik rotayla tiyatroyu coğrafi sınırların ötesine taşıyan güçlü kültür hattı oluşturmayı hedefliyor.

Proje kapsamında demir yolu hattının geçtiği illerde kültürel etkinliklerin artırılması ve tiyatro sanatının yaygınlaştırılması da amaçlanıyor.