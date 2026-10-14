TJU 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde ilk lisans öğrencileri eğitime başladı - Son Dakika
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TJU 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde ilk lisans öğrencileri eğitime başladı

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TJU'da 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, yerleştirme geçmişi olmamasına rağmen üstün başarılı öğrencilerin TJU'yu tercih etmesinin güven gösterdiğini, ilk lisans öğrencilerinin eğitime başladığını söyledi.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (TJU) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi.

Üniversitenin balo salonunda düzenlenen törene, TJU Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Japonya Başbakan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Nakasone Yasutaka ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kök, Türkiye ile Japonya arasındaki köklü ilişkilerin yükseköğretim, bilim ve teknoloji alanlarında kalıcı bir kurumsal yapıya dönüşmesi açısından önemli bir aşamaya tanıklık ettiklerini belirtti.

Kök, ilk lisans öğrencilerinin eğitime başlamasıyla eğitim ve araştırma hedefleri doğrultusunda artık doğrudan öğrencilere karşı sorumluluk taşıdıklarını söyledi.

Üniversitenin ilk kez öğrenci kabul eden bir yükseköğretim kurumu olarak ulusal yerleştirme sistemine katıldığını kaydeden Kök, şöyle konuştu:

"Henüz önceki yıllara ait bir yerleştirme geçmişimiz, mezunlarımız veya yıllar içinde oluşmuş bir tercih geleneğimiz bulunmamasına rağmen üstün başarılı öğrencilerimizin üniversitemizi tercih etmiş olması çok önemli bir sonuçtur. Aslında bu tercih öğrencilerimizin ve ailelerinin akademik modelimize ve Türkiye Japonya bilimsel işbirliğinin sağlayabileceği imkanlara duyduğu güveni göstermektedir. Kendilerini bir kez daha içtenlikle kutluyorum. Onların yetişmesine katkıda bulunan ailelerine ve öğretmenlerine de içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Kök, lisans programlarında temel bilimlerle mühendislik uygulamaları arasında ilişkiye özel bir önem verdiklerini dile getirdi.

Eğitim dilinin İngilizce olmasının öğrencilerin uluslararası bilimsel kaynaklara erişimini kolaylaştıracağını ve farklı ülkelerden araştırmacılarla ortak çalışmalar yürütmelerini destekleyeceğini belirten Kök, "Japon dili ve kültürü eğitimi ise Japonya'daki akademik ve mesleki ortamı anlamaları için önemli bir hazırlık sağlayacaktır. Bu yapının başarılı biçimde işletilmesi ders içerikleri, öğrenci iş yükü, değerlendirme yöntemleri ve uygulama imkanlarını birlikte ele aldık." dedi.

Kök, lisansüstü eğitim sürecinde öğrencilerin yetkinliğinin yanı sıra danışmanlık kapasitesi, araştırma altyapısı ve bilimsel ortamın sürekliliğinin de önemli belirleyiciler olduğunu söyleyerek yüksek lisans ve doktora eğitimini bütüncül bir çerçevede değerlendirdiklerini ifade etti.

Yüksek lisans eğitiminin öğrencilerin yöntem bilgisini geliştirmeleri, araştırma deneyimi kazanmaları ve doktora çalışmalarına hazırlanmaları açısından önemli bir işlev taşıdığını kaydeden Kök, doktora eğitiminin ise ileri düzeyde bilimsel hazırlık ve bağımsız araştırma yapabilme potansiyeli gerektirdiğini vurguladı.

TJU Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, üniversitenin akademik kadrosunun güçlendirilmesi, lisansüstü araştırma kapasitesinin artırılması ve uluslararası ortaklıkların işler hale getirilmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye ile Japonya arasındaki işbirliğinin sürdürülebilir katkılarla güçlenmesini temenni eden Kök, üniversitenin her iki ülkenin bilimsel gelişimine ve uluslararası araştırma ortamına kalıcı katkılar sunmasını diledi.

Üniversite öğrenci temsilcisi Ahmet Burak Kılıç da konuşma yaptı.

Kaynak: AA
Mustafa Verşan KökTeknolojiRektörEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: TJU 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde ilk lisans öğrencileri eğitime başladı - Son Dakika
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