TJU'ya yerleşen 84 öğrencinin yüzde 53'ü üniversiteyi ilk 3 tercihine yazdı - Son Dakika
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TJU'ya yerleşen 84 öğrencinin yüzde 53'ü üniversiteyi ilk 3 tercihine yazdı

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YÖK'ün açıklamasına göre 2026-2027 akademik yılında ilk kez öğrenci alan TJU'ya toplam 84 öğrenci yerleşti; yerleşenlerin yüzde 53'ü üniversiteyi ilk 3 tercihi arasında gösterdi. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği kendi alanında Türkiye birincisi, Çevre Mühendisliği ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (TJU), yüksek başarı sıralamasındaki öğrencilerin tercihi oldu.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 akademik yılında ilk kez öğrenci alan TJU'nun Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği programlarına yerleşen öğrenciler arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yaklaşık yüzde 0,55'lik başarı diliminde bulunan adaylar yer aldı.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği kendi alanında Türkiye birincisi, Çevre Mühendisliği ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Her bölüm için ayrılan 20 genel kontenjan ve dört okul birincisi kontenjanıyla birlikte TJU'ya toplam 84 öğrenci yerleşti. Öğrencilerin yüzde 53'ü TJU'yu ilk 3 tercihi arasında gösterdi.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği programına yerleşen 20 öğrencinin 11'i üniversiteyi birinci tercihine yazdı. Genel kontenjanlardan yerleşen 80 öğrencinin 45'ini fen lisesi mezunları oluşturdu.

TJU, lisans eğitimine Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile Çevre Mühendisliği olmak üzere dört programla başladı.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı 496,502 taban puanla devlet üniversiteleri arasında altıncı sırada yer aldı. Bilgisayar Mühendisliği programı ise 492,186 taban puanla devlet üniversiteleri arasında sekizinci oldu.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programı 478,891 taban puanla Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversiteleri arasında kendi alanında ilk sıraya yerleşti. Programa yerleşen öğrencilerin başarı düzeyi yaklaşık yüzde 1,9'luk dilime ulaştı.

Çevre Mühendisliği programı ise 452,106 taban puanla ODTÜ ve İTÜ'nün ardından Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldı. Programa yerleşen öğrenciler arasında yaklaşık yüzde 3,5'lik başarı diliminde bulunan adaylar oldu.

"TJU'nun küresel bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sunmasını hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TJU'nun ilk öğrencilerini yüksek başarı sıralamalarıyla kabul etmesinin, üniversitenin kuruluş aşamasında ortaya koyduğu bilimsel vizyonun öğrenciler ve aileler tarafından karşılık bulduğunu gösterdiğini belirtti.

TJU'nun Türkiye ile Japonya arasındaki bilim, teknoloji ve yükseköğretim işbirliğini yeni bir düzeye taşıyacak önemli bir ortaklık modeli olduğunu ifade eden Özvar, üniversitenin yalnızca nitelikli öğrenciler yetiştiren bir yükseköğretim kurumu değil, aynı zamanda iki ülkenin bilim insanlarını, araştırmacılarını ve teknoloji ekosistemlerini bir araya getiren uluslararası bir araştırma merkezi olarak gelişmesini önemsediklerini vurguladı.

Özvar, TJU'nun uluslararası basında da yer almasının Türkiye'nin yükseköğretim alanında kurduğu uluslararası ortaklıkların görünürlüğü açısından önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin daha ilk yılında yüksek akademik başarıya sahip öğrenciler tarafından tercih edilmesi, bu üniversitenin Türkiye'nin yükseköğretim sistemine sağlayacağı katkı açısından önemli bir başlangıçtır. Üniversitemizin Japonya'daki üniversiteler, araştırma kurumları ve teknoloji şirketleriyle geliştireceği işbirlikleri, öğrencilerimize uluslararası araştırma ve eğitim imkanları sunarken iki ülke arasındaki bilimsel bağların da güçlenmesine katkı sağlayacaktır."

Özvar, TJU'nun kuruluşundan itibaren araştırma, yenilikçilik ve teknoloji üretimini merkeze alan anlayışla gelişmesinin hedeflendiğini dile getirerek, "Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda TJU'nun önümüzdeki dönemde yalnızca Türkiye-Japonya ilişkilerine değil, küresel bilim ve teknoloji ekosistemine de katkı sunan bir üniversite haline gelmesini hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

TJU Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök de 2026-2027 akademik yılında kabul edilen öğrencilerin üniversitenin ilk akademik kültürünü oluşturacak kurucu kuşağı temsil ettiğini belirtti.

Kök, "Önemli olan üniversitemizi tercih eden öğrencilerin akademik başarı düzeyi ve TJU'yu tercih listelerinde üst sıralara yerleştirmiş olmalarıdır. İlk yılımızda elde ettiğimiz sonuçlar, güçlü bir akademik potansiyele sahip kurucu öğrenci kuşağıyla eğitim hayatına başlayacağımızı göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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