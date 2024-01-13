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TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Antalyalı, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek oy verdi ve insanlık dramına dikkat çekti.

TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
13.01.2024 - 13:54,
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Antalyalı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" adlı fotoğrafını oylayan Antalyalı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Bakış" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Antalyalı, bu kategorilerdeki fotoğrafların insanı derinden etkilediğini ve tüm dünyanın bunları görmesi gerektiğini söyledi.

"Çevre-yaşam" kategorisindeki kareleri inceleyen Antalyalı, Jeoffrey Maitem'in "Ateş Yolu" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü Akrobasisi" adlı fotoğrafını oylayan Antalyalı, "Bu tür fotoğraflar Türk milletinin gücünü yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Antalyalı, "Spor" kategorisinde ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" isimli fotoğrafına oy vererek, farklı platformlarda da Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

AA foto muhabirleri tarafından çekilen ve özenle seçilen karelerin hepsinin anlamlı olduğunu dile getiren Antalyalı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Deprem, Gazze, Umut, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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