TKP'den Küba'ya Dayanışma Ziyareti

Türkiye Komünist Partisi, Küba'ya destek ziyaretinde bulundu. Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Roberto Morales Ojeda, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD hükümetinden gelen tehditler bağlamında dayanışmasını yinelemek üzere bizi ziyaret eden Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ı ağırlamak her zaman bir zevktir. Ayrıca sağlık alanında ülkemize maddi destek sağlamaya yönelik girişimleri de görüştük" ifadelerini kullandı.
