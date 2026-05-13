TKP'den Küba'ya Destek Açıklaması

13.05.2026 09:55
TKP, ABD'nin Küba'ya yönelik saldırı tehditlerine karşı dayanışma sözü verdi.

(ANKARA) - TKP, ABD'nin Küba'ya yönelik artan baskı, ekonomik abluka ve askeri müdahale tehditlerine karşı dayanışma açıklaması yayımlayarak olası bir saldırı durumunda tüm imkanlarıyla Küba'nın yanında olacağını belirtti.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), ABD'nin Küba'ya yönelik müdahalelerine karşı Küba'nın yanında olduğunu belirttiği bir açıklama yaptı.

Amerikan emperyalizminin Küba Devrimi'nden bu yana Domuzlar Körfezi işgali, CIA operasyonları, sabotajlar, biyolojik saldırılar ve yüzlerce suikast girişimi gibi yöntemlerle Küba halkını teslim almaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, Kübalıların 67 yıldır boyun eğmediği vurgulandı.

TKP Merkez Komite imzalı açıklamada, askeri saldırı durumunda Amerikalıların karşılarında sadece düzenli orduyu değil, vatanını savunan milyonlarca örgütlü insanı bulacağı savunuldu.

"KÜBA İLE DAYANIŞMAYI TARİHSEL BİR GÖREV OLARAK GÖRÜYORUZ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biz Türkiye Komünist Partisi olarak bu konuda en küçük bir tereddüt taşımıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Küba'nın yanındayız. ABD emperyalizminin her türlü saldırısına, kuşatmasına ve askeri müdahale tehdidine karşı Küba halkıyla dayanışmayı büyütmeyi tarihsel bir görev kabul ediyoruz. ve açıkça ilan ediyoruz: Emperyalist bir saldırı durumunda, Küba'nın savunulması için elimizdeki tüm siyasal, örgütsel ve toplumsal imkanları seferber etmeye hazırız."

Küba'yı yalnız bırakmayacağız. Emperyalist zorbalık, insanlığın onurunu ve sosyalizmin bayrağını taşıyan Küba halkının direncini aşamayacak. TKP, dünyanın dört bir yanında bu direnci desteklemek için büyüyen enternasyonalist dayanışmanın öncü kuvvetlerinden olmaya devam edecek. Yaşasın Küba.? Kahrolsun emperyalizm"

OKUYAN'DAN KÜBA'YA DESTEK MESAJI

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da sosyal medya hesabından paylaştığı Küba ile dayanışma mesajında, "ABD yönetimi Küba'yı işgalin peşinde. Eskiden saldırganlıkları için yalandan da olsa gerekçe ileri sürerlerdi, şimdi buna zahmet bile etmiyorlar. Çünkü Küba örneğinde en saf, en kandırılmaya açık kesimleri bile ikna edecek bir mazaret bulamazlar. Haksız ve alçaklar. Yenilecekler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

