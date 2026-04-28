Tkp Genel Sekreteri Okuyan: "1 Mayıs'ı, Solun Rekabet Alanına Dönüştüğü Bir Gün Olmaktan Çıkaracağız"

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TKP tarafından 1 Mayıs'ta 4 ayrı kentte düzenlenecek mitingin "birliğe zarar vereceği" eleştirilerine ilişkin, "Bu 1 Mayıslar kürsünün dinlendiği, ne konuşulduğunun anlaşıldığı, insanların heyecanlandığı ve mücadele azmini artırdığı eylemler olacaktır. Konuşmalar anlamlı olacak, işçi sınıfının mücadelesini yükseltmeye dönük vurgular olacak. 1 Mayıs'ı solun rekabet alanına dönüştüğü bir gün olmaktan çıkaracağız" dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, katıldığı bir canlı yayın programında, 1 Mayıs'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Okuyan, 17 gündür Ankara'da bulunan 9 gün açlık grevinde olan Doruk Maden işçilerinin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek istemesi sonucunda polis engeliyle karşılaşmasını eleştirdi.

İşçi sınıfının, siyasetin merkez konusu haline gelmesi gerektiğini belirten Okuyan, şöyle devam etti:

"Dar anlamıyla emek meselelerinden ibaret bir 1 Mayıs olmaz. Türkiye'de de dünyada da işçi sınıfının her şeyi istemesi lazım. Bu bencilce değil. Emeğiyle geçinen insanlar yaratıyor ve yoksullaşıyorlar. Bu durumun sona ermesi için emek meselesinin dar anlamıyla algılanmasından çıkarılması gerekiyor. Tüm sorunların kaynağında toplumsal sistem var ve işçi sınıfı burada sömürüldüğü için taraf. İşçi sınıfının sopası üretimden gelen gücüdür. Bu gücü de bütün üretim araçlarının, fabrikaların, zenginliklerin emeğin olması talebiyle gösterebilir. Hak arama mücadelesinin alası siyasi iktidarın ele geçirilmesidir."

Sorunların kaynağının "tek adam rejimi" değil, "holdinglerin iktidarı" olduğunu dile getiren Okuyan, bu sorgulamayı ancak emekçi halkın yapabileceğini belirterek, 1 Mayıslarda en ileri taleplerde bulunulması gerektiğini vurguladı.

1 Mayısların Türkiye'de yeniden karakter kazanması gerektiğine dikkati çeken Okuyan, şunları söyledi:

"Emekten yanaysan kapitalist sömürüye cepheden karşı duracaksın. DİSK ve KESK'in bu devrimci değerlerle çok ilgisi yok, CHP ve HDP çizgisinden, gölgesinden çıkamıyorlar. Bu partilerdeki devrimcileri tenzih ediyorum. Bu partilerin başka misyonları var, o misyonlarla 1 Mayıs'ı yan yana getirdiğiniz zaman ortaya çıkan sonuç kaçınılmaz olarak bu olur. Herkes 1 Mayıslar'a katılmalı ama kürsü bu partiler tarafından sürekli domine ediliyor. Ayrıca tüm katılanlara eşit mesafe konulmalı, işin protokolü gereği. Defalarca uyardık, yapılmıyor. TKP bu sistemi içine sindirmiyor. Belediye başkanları, vekiller kürsüye çıkartılıyor. Neden? Hakkını arayan işçilere hakaret yağdıranlar, 1 Mayıs'ta 'emekten yanayım' diye sahneye çıkarılıyor. CHP ağırlık koyacaksa kendi mitingini düzenlesin. Sendikaların adını kullanmaya ihtiyaç mı var? Bu yanlışların parçası olmayacağız artık, bunu ilan etme hakkımız var."

TKP'nin yapacağı 4 ayrı mitinge değinen Okuyan, "Dört yerde de böyle unsurlar ortaya çıktı. Bu kesimlerle beraber olacağız. Bu 1 Mayıslar kürsünün dinlendiği, ne konuşulduğunun anlaşıldığı, insanların heyecanlandığı ve mücadele azmini artırdığı eylemler olacaktır. Konuşmalar anlamlı olacak, işçi sınıfının mücadelesini yükseltmeye dönük vurgular olacak. 1 Mayıs'ı solun rekabet alanına dönüştüğü bir gün olmaktan çıkaracağız" diye konuştu.