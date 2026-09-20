TKP Genel Sekreteri Okuyan, Fidan'ın sözlerine düşman-dost sorusuyla tepki gösterdi - Son Dakika
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TKP Genel Sekreteri Okuyan, Fidan'ın sözlerine düşman-dost sorusuyla tepki gösterdi

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TKP Genel Sekreteri Okuyan, Fidan\'ın sözlerine düşman-dost sorusuyla tepki gösterdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan açıklamalarına TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan tepki gösterdi. Okuyan, Suudilerin Yemen'e saldırdığını hatırlatıp AKP iktidarının düşmanı dostunu neye göre belirlediğini sordu.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ve askeri ihtiyaçlara ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Okuyan, "Gerçekten sormak gerekiyor, AKP iktidarı bu ülkenin düşmanını dostunu neye göre belirliyor" diye sordu.

Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan'a ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Okuyan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dışişleri Bakanı Fidan 'Suudi Arabistan'a yönelik ciddi saldırılar var, askeri ihtiyaçları karşılamada sıkıntı olmaz' demiş. Meclis'e dahi getirilmeyen bir anlaşma sonucunda bir sıcak çatışmanın içine çekiliyoruz. Peki şunun yanıtını isteyebilir miyiz? Düşmanlarımızı neye göre belirliyoruz? Suudi'lere saldırılıyor deniyor ama Suudiler de Yemen'e saldırdı. Evet, Yemen'de bir iç savaş var ama o zaman bu iç savaşta iktidar tarafını neye göre saptadı? 'Biz Yemen'de BM tarafından tanınan meşru hükümetin yanındayız' yanıtı tatmin edici olmaktan uzak.

Suriye'de yıllarca bu kuralın dışına çıkıldı ve Suriye iç savaşında meşru iktidara karşı savaşan güçlere yardım edildi. 'Suriye'de iktidar halk nezdinde meşruiyetini kaybetmişti' gerekçesinden hareket edeceksek şu anda Aden merkezli ve Suudi destekli kukla yönetimle kıyaslandığında ülkenin büyük çoğunluğunun desteğini alan Husiler çok daha meşru. Gerçekten sormak gerekiyor, AKP iktidarı bu ülkenin düşmanını dostunu neye göre belirliyor?"

Kaynak: ANKA
Suudi ArabistanDış PolitikaKemal OkuyanHakan FidanAK PartiPolitikaGüncelYemenSon Dakika

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