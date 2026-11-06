TKP'li Okuyan Mekke Anlaşması'na 'NATO yavrumuz oldu' dedi, 197 vekil oylamada yoktu. - Son Dakika
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TKP'li Okuyan Mekke Anlaşması'na 'NATO yavrumuz oldu' dedi, 197 vekil oylamada yoktu.

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TKP\'li Okuyan Mekke Anlaşması\'na \'NATO yavrumuz oldu\' dedi, 197 vekil oylamada yoktu.
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TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TBMM'de kabul edilen Mekke Anlaşması'nın güvenlik ve savunma açısından anlamsız olduğunu savundu. Okuyan, anlaşmanın Türkiye'yi çatışmalara çekebileceğini belirterek 'NATO yavrumuz oldu' dedi ve 197 vekilin oylamaya katılmadığını söyledi.

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Mekke Anlaşması'na ilişkin, "Ülkemizin güvenlik ve savunması için hiçbir anlamı olmayan, Yeni-Osmanlıcılık açısından bile son derece zayıf temelleri olan, buna karşılık Türkiye'yi bazı çatışmaların içine hızla çekebilecek bir anlaşmaya sessiz sedasız taraf olduk. Konunun bu kadar az gündem olması yurt dışında da şaşırtıcı bulundu" dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin taraf olduğu askeri anlaşma TBMM'den geçti. Sorular öylesine soruldu, kaygılar laf olsun diye dile getirildi, iktidar yanıt verirken top çevirdi, epey bir milletvekili oylamaya katılmadı. Böylece nurtopu gibi NATO yavrumuz oldu. Böylece mevcutların üstüne Türkiye iki çatışma hattında daha yükümlülük üstlenmiş oldu. Suudi Arabistan İran ve Yemen'le ilan edilmemiş bir savaşın içinde. İki nükleer güç Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin belli aralıklarla kontrolden çıktığını biliyoruz" dedi.

Okuyan, şunları kaydetti:

"Mekke Anlaşması imzalandı, uzun süre ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Sonra Meclis'e geldi, komisyondan hızlıca geçti ve Meclis Genel Kurulu'nda iki günde onaylandı. Bu kadar… Ülkemizin güvenlik ve savunması için hiçbir anlamı olmayan, Yeni-Osmanlıcılık açısından bile son derece zayıf temelleri olan, buna karşılık Türkiye'yi bazı çatışmaların içine hızla çekebilecek bir anlaşmaya sessiz sedasız taraf olduk. Konunun bu kadar az gündem olması yurt dışında da şaşırtıcı bulundu. Öyle ki, TKP'nin Ankara'da düzenlediği protesto gösterisi komünist olmayan çevrelerin de dikkatini çekti, haberleştirildi. Partimize hiç beklemeyeceğimiz yerlerden kutlama mesajı geldi. Meclis'te 197 vekil, oylamaya katılmaya bile tenezzül etmedi. Bunlardan en az 90'ı, anlaşmaya karşıymış gibi yapan partilerin temsilcileri. Onlar oylamaya katılsalardı anlaşma yine geçerdi ama kayda değer bir 'Hayır' oranıyla… O zaman soralım Mekke Anlaşması mı sizin vekilliğiniz mi önemsiz?"

Kaynak: ANKA
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