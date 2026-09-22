TKP, Manisa Turgutlu'da okul saldırısında yaralı öğrenciler için düzen değişikliği istedi - Son Dakika
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TKP, Manisa Turgutlu'da okul saldırısında yaralı öğrenciler için düzen değişikliği istedi

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TKP, Manisa Turgutlu\'da okul saldırısında yaralı öğrenciler için düzen değişikliği istedi
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TKP, Manisa Turgutlu'da okul önünde silahlı saldırıya ilişkin açıklamasında hayati tehlikesi de olan yaralı öğrenciler olduğunu belirtti. Parti, saldırının dar anlamda güvenlik sorunu olarak ele alınamayacağını, şiddeti besleyen toplumsal koşulların değişmesi gerektiğini savundu.

(ANKARA) - TKP, Manisa Turgutlu'da okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin "Dizileriyle şiddeti normalleştiren, bireysel silahlanmanın artmasına olanak sağlayan ve insan hayatını değersizleştiren bu toplumsal düzeni ülkemizin bugünü ve geleceği için hep birlikte değiştirmek durumundayız" açıklamasını yaptı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Manisa Turgutlu'daki okul saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullar açılırken söyledik: Çocukların yüzünün güldüğü; karnının tok, geleceğinin güvence altında olduğu; korkunun, endişenin ve yoksulluğun çocuklardan uzak olduğu bir ülke istiyoruz. Bugün Manisa Turgutlu'da bir okulun önünde silah sesleri duyuldu, hayati tehlikesi de olan yaralı öğrenciler var. Yaralanan öğrencilerin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

Saldırının arkasında yatan neden henüz bilinmemekle birlikte artan okul saldırıları dar anlamıyla 'güvenlik sorunu' olarak ele alınamayacak çok boyutlu bir soruna işaret ediyor. Bu gerçek görmezden gelinirse çocuklarımıza yönelen şiddetin nedenleri doğru şekilde tespit edilemez ve çözüm yalnızca güvenlik önlemlerini sıkılaştırmakta aranır. Yaşananlar dolayısıyla milyonlarca veli ve öğrencinin güvenlik kaygıları artarken bu haklı endişenin güvenlikçi bir yaklaşımla istismar edilmesi karşı karşıya olduğumuz soruna çözüm olmayacaktır.

Yoksulluğun, eşitsizliğin, geleceksizliğin ve toplumsal çürümenin derinleştiği bir ülkede çocukları şiddetten korumak, onları yalnızca silahlardan değil, şiddeti besleyen bu toplumsal koşullardan da korumayı gerektirir.

Dizileriyle şiddeti normalleştiren, bireysel silahlanmanın artmasına olanak sağlayan ve insan hayatını değersizleştiren bu toplumsal düzeni ülkemizin bugünü ve geleceği için hep birlikte değiştirmek durumundayız."

Kaynak: ANKA
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