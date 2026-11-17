(ANKARA) - TKP'den yapılan açıklamada, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "AKP, temsil ettiği holding ve tarikat düzeninden ortalığa saçılan ayıpları, yürüttüğü baskı ve sansür uygulamalarıyla örtemez haldedir. Ne gerçeklerin bir bir gün yüzüne çıkmasını ne de halkın haber alma özgürlüğünü engelleyebileceksiniz" denildi.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) sosyal medya hesabından Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AKP iktidarı halkın haber alma özgürlüğüne dönük yeni bir müdahalede bulundu. Bu sabaha karşı Sözcü TV'ye gerçekleştirilen polis baskını ve devamında Sözcü TV'ye kayyum atanması AKP'nin hiçbir kural tanımadığının son örneği olmuştur. AKP, temsil ettiği holding ve tarikat düzeninden ortalığa saçılan ayıpları, yürüttüğü baskı ve sansür uygulamalarıyla örtemez haldedir. Ne gerçeklerin bir bir gün yüzüne çıkmasını ne de halkın haber alma özgürlüğünü engelleyebileceksiniz."