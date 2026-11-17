TKP, Sözcü TV'ye polis baskını ve kayyum atanmasını baskı ve sansür olarak nitelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TKP, Sözcü TV'ye bu sabaha karşı düzenlenen polis baskını ve ardından kayyum atanmasını eleştirerek bunun baskı ve sansür olduğunu belirtti. Açıklamada, AKP'nin ayıpları örtemeyeceği, gerçeklerin ortaya çıkmasının ve halkın haber alma özgürlüğünün engellenemeyeceği ifade edildi.
(ANKARA) - TKP'den yapılan açıklamada, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "AKP, temsil ettiği holding ve tarikat düzeninden ortalığa saçılan ayıpları, yürüttüğü baskı ve sansür uygulamalarıyla örtemez haldedir. Ne gerçeklerin bir bir gün yüzüne çıkmasını ne de halkın haber alma özgürlüğünü engelleyebileceksiniz" denildi.
Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) sosyal medya hesabından Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"AKP iktidarı halkın haber alma özgürlüğüne dönük yeni bir müdahalede bulundu. Bu sabaha karşı Sözcü TV'ye gerçekleştirilen polis baskını ve devamında Sözcü TV'ye kayyum atanması AKP'nin hiçbir kural tanımadığının son örneği olmuştur. AKP, temsil ettiği holding ve tarikat düzeninden ortalığa saçılan ayıpları, yürüttüğü baskı ve sansür uygulamalarıyla örtemez haldedir. Ne gerçeklerin bir bir gün yüzüne çıkmasını ne de halkın haber alma özgürlüğünü engelleyebileceksiniz."
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