TKP ve TİP'ten Eğitimdeki Saldırılara Tepki - Son Dakika
TKP ve TİP'ten Eğitimdeki Saldırılara Tepki

15.04.2026 23:55
TKP ve TİP, okullardaki silahlı saldırılar için MEB önünde protesto düzenledi, iktidarı eleştirdi.

Haber: Buse ÖZBEY

(ANKARA) – Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde açıklama yaptı. TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver, "Birlikte bu ahlaksız düzeni kuranlardan, çocuk, işçi, öğretmen katillerinden hesap soracağız. Bu ülkenin geleceğine, çocuklarına sahip çıkan eğitim emekçilerinin yanındayız" dedi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise "Ülkemiz artık keskin bir yol ayrımında ya bu haydutların iktidarı çocuklarımızın hayatına son verecek ya da biz bu iktidardan bu milleti kurtaracağız. Başka bir çaremiz yok. Yeter artık" diye konuştu.

TKP, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşananlara tepki göstermek amacıyla Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nden Milli Eğitim Bakanlığı önüne bir yürüyüş düzenledi. Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte "Yusuf Tekin İstifa", "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Boyun eğme katillerden hesap sor", "Öğrenci katili çete düzeni" sloganları atıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde açıklama yapan TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver, şunları söyledi:

"Her gün çocukların, işçilerin, öğretmenlerin öldüğü, öldürüldüğü bu ahlaksız düzenin temsilcileri, siyasi iktidar, bu çete düzeninin, tarikat düzeninin suçluları AKP iktidarıdır. Milli Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanı, ensenizdeyiz, buradayız. Dün Şanlıurfa'da öldürülen çocuklarımız, bugün Kahramanmaraş'ta öldürülen çocuklarımız, öğretmenlerimiz için mücadele eden sokağa çıkan öğretmenlerin yanındayız. Birlikte bu ahlaksız düzeni kuranlardan, çocuk, işçi, öğretmen katillerinden hesap soracağız. Buradayız hep birlikteyiz. Bu ülkenin geleceğine, çocuklarına sahip çıkan eğitim emekçilerinin yanındayız."

"Çocuklarımız yaşayabilsin diye Yusuf Tekin'in istifa etmesi gerekiyor"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Aylardır, belki yıllardır Yusuf Tekin'e karşı öğretmenler haklarını alsın diye, okulları tarikat yuvasına çevirmesinler diye, çocukları bu tarikat karanlığına teslim edemesinler diye, evlatlarımız adına MESEM denen sömürü cehennemlerinde diye, çocuklarımız yaşasın diye sesimizi yükseltiyoruz. Bu iktidar, tarikatların, cemaatlerin, patronların, emperyalistlerin, para babalarının iktidarı hep bir ağızdan bize küfürler ediyorlar: Neden Yusuf Tekin'le uğraşıyorsunuz diye. Bu yüzden Yusuf tekin'le uğraşıyoruz. Çocuklarımız yaşayabilsin diye Yusuf Tekin'in istifa etmesi gerekiyor. Kim kızıyorsa kızsın. Netanyahu denen cani Gazze'de çocukları katlettiğinde sesimizi nasıl yükseltiyorsak, İran'da kız çocukları katledilirken Trump'a ABD'ye karşı sesimizi nasıl yükseltiyorsak işte bu çocuk katillerine karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz."

Bu çok uzun yıllardır süren bir kavga. Bu kavganın bir tarafında Yusuf Tekin ve efendileri var. onların yıllardır amacı Türkiye'yi küçük Amerika yapmaktı. Türkiye bugün küçük Amerika oldu. Lanet olsun eserleriyle övünebilirler. Trump onları alkışlar, Trump onlara gülümser. Onlar da mutlu olurlar daha çok para gelir diye. Ama biz bu iktidardan utanıyoruz. Buradan sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlara sesleniyoruz: Ülkemiz artık keskin bir yol ayrımında ya bu haydutların iktidarı çocuklarımızın hayatına son verecek ya da biz bu iktidardan bu milleti kurtaracağız. Başka bir çaremiz yok. Tüm emekçileri, tüm yoksulları kol kola, aklımızı, yüreğimizi, bileğimizi birleştirerek, bu iktidara karşı mücadeleye çağırıyoruz. Yeter artık diyoruz."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel TKP ve TİP'ten Eğitimdeki Saldırılara Tepki - Son Dakika

SON DAKİKA: TKP ve TİP'ten Eğitimdeki Saldırılara Tepki - Son Dakika
