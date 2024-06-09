TMMOB 48. Dönem Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Yaptı

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(ANKARA)- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 48. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısını bugün yaptı. Görev dağılımının yapıldığı toplantıda, Emin Koramaz yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi.

TMMOB 48. Dönem Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yönetim kurulu ilk toplantısını bugün yaptı. Toplantıda, yeni görev dağılımı belirlendi. Yapılan oylamanın sonucunda Emin Koramaz TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı, Ekrem Poyraz TMMOB Yönetim Kurulu ikinci Başkanı, Özgür Topçu TMMOB Saymanı; Hülya Küçükaras, Bahadır Acar, Feramuz Aşkın, Yusuf Songül, Hanze Gürkaş, Hüsnü Meydan, Arif Balkanay ve Orhan Sarıaltun TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri olarak seçildi.