TMMOB'dan CHP Kurultayı İptaline Tepki

21.05.2026 21:27
TMMOB Başkanı Koramaz, CHP'nin Kurultayı'na yönelik iptali, demokrasiye müdahale olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararına tepki gösterdi. Koramaz, "TMMOB olarak demokrasiye, hukuk devletine, halk iradesine ve toplumsal barışa yönelik her türlü müdahalenin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, "Mutlak butlan kararı kabul edilemez" başlıklı yazılı açıklama yaptı. Koramaz, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'na ilişkin 'mutlak butlan' kararı, uzun süredir ülkemizde derinleşen demokrasi ve hukuk krizinin yeni bir halkası olmuştur. Söz konusu siyasi kararla bir kez daha yargı eliyle demokratik süreçlere, halkın iradesine ve siyasete müdahale edilmekte, tüm toplumsal muhalefete gözdağı verilmektedir. Yaşanan hukuksuzluklar, mevcut toplumsal krizleri daha da derinleştirmekte, toplumun demokrasiye duyduğu güveni aşındırmaktadır."

Oysa ülkemizin ihtiyacı; baskıyı, kutuplaşmayı ve hukuksuzluğu büyütmek değil, halk egemenliğini esas alan demokratik bir hukuk düzenidir. Siyasal iktidarı, hukuk dışı ve keyfi uygulamalarla ülkeyi kendi siyasal ihtiyaçlarına göre tanzim etmek yerine, asli görevi olan, halkın yaşadığı derin ekonomik ve toplumsal sorunlara çözüm üretmeye çağırıyoruz. TMMOB olarak demokrasiye, hukuk devletine, halk iradesine ve toplumsal barışa yönelik her türlü müdahalenin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

