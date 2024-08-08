TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğü 33 Bin Ton Hububat Alımı Yaptı

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Beypazarı Ajans Müdürlüğü bu yıl 33 bin ton hububat alımında bulundu.

TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hububat alımları için geçici süreyle Antakya TMO Müdürü Ahmet Özdemir görevlendirildi.

Bu yıl çiftçilerden 33 bin ton hububat alımı yapıldı. Alımdan itibaren çiftçilerin hububat parası 20 gün içerisinde banka hesaplarına yatıyor.