TMO'dan 2026 mahsulü için depo duyurusu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), depo ihtiyacı bulunan üreticiler için TMO ve lisanslı depolarda ürün teslim alınmasına başlanacağını duyurdu. TMO tarafından yapılan açıklamada, 2026 mahsulü Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ye kayıtlı buğday ve arpa ürünlerinin 21 Mayıs'tan itibaren taahhütname karşılığında kabul edileceği bildirildi.

TMO'nun kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde hububat hasadı, yağışların devam etmesi nedeniyle geçen yıla göre bir süre gecikmiş olup önümüzdeki günlerde lokal alanlarda başlaması öngörülmektedir."

Hasadını yapan üreticilerimizin depolama ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2026 mahsulü ÇKS'de kayıtlı buğday ve arpa ürünleri 21 Mayıs 2026'dan itibaren taahhütname karşılığında TMO işyerlerinde kabul edilecektir."

Taahhütname karşılığı geçici depolama amacıyla teslim edilecek ürünler için üreticilerin randevu alması gerektiği belirtilen açıklamada, randevuların TMO'nun randevu sistemi ile e-Devlet üzerinden alınabileceği ifade edildi.