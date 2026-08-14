TMO Gümüşhacıköy'de 15 bin ton hububat aldı - Son Dakika
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TMO Gümüşhacıköy'de 15 bin ton hububat aldı

TMO Gümüşhacıköy\'de 15 bin ton hububat aldı
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1 Temmuz-12 Ağustos 2026 tarihlerinde TMO, Gümüşhacıköy'de 15.685 ton hububat alımı yaptı.

AMASYA (AA) – Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Gümüşhacıköy Geçici Alım Noktası'nda, 1 Temmuz-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında 15 bin 685 ton hububat alımı gerçekleştirildi.

Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, yaptığı açıklamada TMO'nun ilçedeki geçici alım noktasında üreticilerden önemli miktarda hububat alımı yapıldığını belirtti.

Çolak, söz konusu tarihler arasında 9 bin 60 ton buğday ve 6 bin 624 ton arpa olmak üzere toplam 15 bin 685 ton hububatın TMO tarafından alındığını ifade etti.

Gümüşhacıköy'de hububat üretiminin önemli bir tarımsal faaliyet olduğunu vurgulayan Çolak, üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi ve ürünlerin sağlıklı koşullarda değerlendirilmesinin bölge tarımı açısından önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ağustos, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TMO Gümüşhacıköy'de 15 bin ton hububat aldı - Son Dakika

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