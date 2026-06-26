TMV Arnavutluk'ta Mezuniyet Töreni Düzenledi - Son Dakika
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TMV Arnavutluk'ta Mezuniyet Töreni Düzenledi

TMV Arnavutluk\'ta Mezuniyet Töreni Düzenledi
26.06.2026 23:03
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Türkiye Maarif Vakfı, Arnavutluk'taki okullarında mezuniyet töreni düzenleyerek başarıları kutladı.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Arnavutluk'taki okullarında mezuniyet töreni düzenlendi.

Başkent Tiran'daki Kongre Sarayı'nda düzenlenen mezuniyet törenine, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, TMV Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Arnavutluk Eğitim Bakan Yardımcısı Orjana Osmani, ülkedeki Türk ve yerel kurumların temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

Büyükelçi Erciyes, burada yaptığı konuşmada, TMV'nin akademik olarak çok başarılı öğrenciler yetiştirdiğini söyledi.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin çok köklü bir geçmişe ve dostluğa dayandığını vurgulayan Erciyes, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimde bugün iki ülke arasındaki işbirliğimizin en kritik, en önemli noktası. Eğitim alanında Maarif okullarının yaptığı işbirliği parlayan bir yıldız, eğitim alanının en gözde örneği. Eğitim alanındaki işbirliği sayesinde Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin geleceğine güvenle bakıyoruz."

"Burada aldığınız eğitim, sağlam bir başlangıç noktası"

TMV Başkanı Özdil de Kurum olarak 66 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Sevgili gençler, sizlerden beklentimiz büyük ama sizler kendi hayatınızı kendiniz inşa edeceksiniz. Burada aldığınız eğitimin sağlam bir başlangıç noktası olduğuna inanıyorum ama bundan sonrasını merakınız, cesaretiniz, çalışkanlığınız ve karakterinizle sizler belirleyeceksiniz." diye konuştu.

Osmani, mezuniyet töreninin bir öğrenim döngüsünün sonunu işaret etmediğini, öğrencilerin hayatlarında yeni bir dönemin başlangıcını simgelediğini belirtti.

Törende, TMV okullarının yöneticileri de birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TMV Arnavutluk'ta Mezuniyet Töreni Düzenledi - Son Dakika

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