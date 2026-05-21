TMV Kuzey Makedonya Mezuniyet Töreni

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Kuzey Makedonya'daki okullarında 8. dönem mezuniyet töreni düzenlendi.

Kalkandelen'deki TMV Okullarında düzenlenen mezuniyet törenine, TMV Kuzey Makedonya Ülke Temsilcisi Osman Demirgül, Halkbank Üsküp Genel Müdürü Fatih Şahbaz, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Demirgül, burada yaptığı konuşmada, mezun öğrencilere "Sizler, Kalkandelen'in en iyi okulundan, Kuzey Makedonya'nın en iyi okullarından birisinden mezun oldunuz. Maarif Okulu'ndan mezun olmak gerçekten ayrıcalık, ömür boyunca taşınabilecek bir şereftir. Onun için sizleri tebrik ediyorum." şeklinde seslendi.

TMV Kalkandelen Okulu Müdürü Hikmet Parlar, mezun öğrencilerin TMV Kalkandelen Okullarında aldıkları eğitimle üniversitede başarılı olacaklarına dikkati çekti.

Bu yıl 72 mezun veren TMV Kalkandelen Okullarında, dönem birincisi Lejla Xhelili oldu.

Programda, öğrenciler Türkçe ve Arnavutça şarkılar seslendirdi, kep atma töreni düzenlendi.