TMV Öğrencileri 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TMV Öğrencileri 'Yılın Kareleri' Oylamasında

TMV Öğrencileri \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

Gürcistan'daki Maarif Okulu öğrencileri, 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları değerlendirdi.

31.01.2025 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarında eğitim gören öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının, başkent Tiflis'teki Lisi Kampüsü'nde eğitim alan öğrenciler, "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı.

Okuldaki farklı sınıflardan oylamaya katılan öğrenciler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

7C-A sınıfı öğrencisi Arif Emre Kordemir, "Özgür Suriye" kategorisinde, Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" karesine oy vererek, "Emin Sansar'ın çektiği fotoğraf, halk, bayrak ve Suriye'nin özgürlüğünü temsil ediyor." dedi.

10A sınıfından Daniel Maşov ise "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" isimli fotoğrafını tercih etti.

8C-A sınıfı öğrencisi Nuray Abdullaeva de "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Gergedan ve bakıcısı" karesine oy veren 9A sınıfı öğrencisi Eymen Kuzey Deriş, foto muhabirin söz konusu kareyle insanlara önemli bir mesaj iletmek istediğini dile getirdi.

8C-A sınıfı öğrencisi Ana Abuladze ise "Günlük Hayat" kategorisinde Himanshu Sharma'nın "Güneşi yutan deve" karesini tercih ederek, "Çeken kişi anı güzel yakalamış." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye Maarif Vakfı, Kültür Sanat, Gürcistan, Güncel, Eğitim, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel TMV Öğrencileri 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
08:24 Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye’den ayrılma kararı aldı Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:40:43. #1.13#
SON DAKİKA: TMV Öğrencileri 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.