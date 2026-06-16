TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu MEÜ'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu MEÜ'yi Ziyaret Etti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu MEÜ\'yi Ziyaret Etti
16.06.2026 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'ni ziyaret ederek bilgi aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Denizcilik Fakültesi'ne ziyarette bulundu.

Hisarcıklıoğlu, MEÜ Çiftlikköy Kampüsü'nde Mersin Deniz Ticaret Odasınca inşa edilen fakültede düzenlenen programa katıldı.

Programda konuşan Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, desteklerinden dolayı kentteki çeşitli kurumlara ve iş insanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu, fakülte binasının yapımında emeği geçenlere plaket verdi.

Hisarcıkoğlu, daha sonra beraberindekilerle fakülte binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Programa, Vali Atilla Toros, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı da katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Mersin Üniversitesi, Yerel Haberler, Denizcilik, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu MEÜ'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanju Çolak’ın hedef aldığı ismin Mehmet Büyükekşi olduğu ortaya çıktı Tanju Çolak'ın hedef aldığı ismin Mehmet Büyükekşi olduğu ortaya çıktı
Survivor Ekstra canlı yayınında Seren Ay ile Murat Özarı birbirine girdi Survivor Ekstra canlı yayınında Seren Ay ile Murat Özarı birbirine girdi
Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu: O anlar kamerada Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu: O anlar kamerada
Malatya’da telefonla konuşabilmek için canlarını hiçe sayıp elektrik direğine çıkıyorlar Malatya'da telefonla konuşabilmek için canlarını hiçe sayıp elektrik direğine çıkıyorlar
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi! Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
Diyarbakır’da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti

19:33
Premier Lig’e yükselen Acun Ilıcalı’nın Hull City’si ilk bombayı patlatıyor
Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk bombayı patlatıyor
18:19
Adana’da feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Adana'da feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
18:15
Konya’da İtalya’ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
18:02
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka Ekipler bile gördüklerine inanamadı
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka! Ekipler bile gördüklerine inanamadı
17:29
Arkadaşının kızını “Sana eşofman aldım“ diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Arkadaşının kızını "Sana eşofman aldım" diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 22:48:49. #7.13#
SON DAKİKA: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu MEÜ'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.