TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bayramlar birlik ve beraberlik için güzel vesiledir

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bayramların insanların birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesile olduğunu belirterek, "Ülkemizde ve dünyada kardeşliğin, refahın gönüllere umut serptiği, sevgi ve hoşgörünün öneminin daha fazla anlaşıldığı bir bayram yaşamayı diliyorum." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, 11 ayın sultanı ramazanın ardından gelen bayramın, sevinç, dayanışma, birlik ve beraberlik zamanı anlamına geldiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde ve dünyada kardeşliğin, refahın gönüllere umut serptiği, sevgi ve hoşgörünün öneminin daha fazla anlaşıldığı bir bayram yaşamayı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan ayının ardından insanları birbirine daha çok yakınlaştıran bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içinde olunduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Saygı, sevgi, merhamet, birlik ve beraberlik gibi insanı insan yapan değerler, İslam dininin de temelini oluşturur. Sevgi ve huzuru ne kadar çoğaltabilir ve hayata yayabilirsek dünya o kadar güzelleşecektir. Bayramlar da insanların birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesiledir. Bu anlamlı günlerde, başta aile büyüklerimiz olmak üzere tüm akraba, eş ve dostlarımızı, öksüz ve yetimlerimizi her zamankinden daha fazla hatırlamalıyız. Birbirimize elimizi uzatmayı, ihtiyacı olanlarla dayanışma içinde yaşamamız gerektiğini asla unutmamalıyız. Türk iş dünyası adına, Ramazan Bayramı'nın, milletimize, İslam alemine ve insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum."