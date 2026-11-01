TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dilim 3 Kasım'da başlıyor, firma başına limit 5 milyon TL - Son Dakika
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TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dilim 3 Kasım'da başlıyor, firma başına limit 5 milyon TL

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TOBB Nefes Kredisi'nin yeni diliminde başvurular 3 Kasım'da alınmaya başlanacak; firma başına kredi limiti 5 milyon lira olarak belirlendi. KOBİ'lere ilave 50 milyar lira finansman sağlayacak krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli kullanılabilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi başvuruları 3 Kasım itibarıyla yeniden başlayacak, krediler 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların işbirliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dilim başvuruları 3 Kasım Salı gününden itibaren gerçekleştirilecek.

Krediye TOBB'a bağlı tüm oda ve borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. İşletmeler, başvurularını Denizbank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Katılım Bankası üzerinden yapabilecek.

Bir firma azami 5 milyon lira kredi kullanabilecek

Özkaynak Kefalet Programı kapsamında yürütülen krediyle KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının uygun koşullarla karşılanması amaçlanıyor.

8 Haziran'da kullanıma açılan ve bugüne kadar 45 milyar lira kredi kullandırılan Nefes Kredisi kapsamında, yeni dilimle ilave 50 milyar lira finansman kullandırılacak.

Yeni dilimle firma başına kredi limiti 5 milyon liraya yükseltildi. Önceki dilimlerde kredi kullanan işletmeler de toplam kredi tutarını 5 milyon liraya tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanabilecek. Bir firma azami 5 milyon lira krediden yararlanabilecek.

Krediler 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olacak. Krediye, 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ayı geçen vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak.

"Talep, ihtiyacı açıkça gösterdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, haziran ayında başlattıkları Nefes Kredisi ile 5 ayda KOBİ'lere 45 milyar lira ulaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gördüğümüz talep, reel sektörün Nefes Kredisi'ne ne kadar ihtiyacı olduğunu açıkça gösterdi. Şimdi 50 milyar liralık yeni dilimi açıyor, firma başına limiti 5 milyon liraya çıkarıyoruz. KOBİ'lerimiz üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam ettikçe biz de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu programın hayata geçmesinde emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm bankalarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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