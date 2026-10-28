TOBB ve Sorgun TSO 260 bin liralık 340 çift ayakkabıyı Milli Eğitim'e teslim etti - Son Dakika
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TOBB ve Sorgun TSO 260 bin liralık 340 çift ayakkabıyı Milli Eğitim'e teslim etti

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TOBB ve Sorgun TSO 260 bin liralık 340 çift ayakkabıyı Milli Eğitim\'e teslim etti
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde TOBB ile Sorgun TSO işbirliğinde 260 bin lira değerindeki 340 çift spor ayakkabı, öğrencilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu söyledi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından öğrencilere dağıtılmak üzere 340 çift spor ayakkabı temin edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Sorgun TSO işbirliğinde gerçekleştirilen yardım kapsamında, toplam 260 bin lira değerindeki ayakkabılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Arslan, "Eğitime ve öğrencilerimize yönelik desteklerimizi imkanlarımız ölçüsünde sürdürmeye devam edeceğiz. Yardımın öğrencilerimize ulaşmasında emeği geçen TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da dar gelirli öğrencilere yönelik desteklerinden dolayı Sorgun TSO yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TOBB ve Sorgun TSO 260 bin liralık 340 çift ayakkabıyı Milli Eğitim'e teslim etti - Son Dakika
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