TOGG Sürücülerinden Şehitlere Saygı Korteji - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOGG Sürücülerinden Şehitlere Saygı Korteji

TOGG Sürücülerinden Şehitlere Saygı Korteji
25.02.2026 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sürücüleri şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi, iftar programının ardından "Şehitlere Saygı Korteji" oluşturuldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sürücüleri şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi, iftar programının ardından "Şehitlere Saygı Korteji" oluşturuldu.

Turgutlu İmam Hatip Anadolu Lisesi ve "TOGG Team Türkiye" grubu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, TOGG'un T10X ve T10F modeli araç sahipleri ilçede şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ile Manisa ve çevre illerden gelen yaklaşık 50 TOGG sürücüsü ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan 2 TOGG, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda toplandı.

Buradan ilçedeki şehit aileleri ve gazilerin evlerine giden sürücüler, aileleri iftar programının düzenleneceği alana getirdi.

İftar yemeğinin ardından polis eskortu eşliğinde ilçe genelinde "Şehitlere Saygı Korteji" düzenlendi.

Etkinliğe, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Turgutlu, Türkiye, Manisa, Güncel, İftar, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOGG Sürücülerinden Şehitlere Saygı Korteji - Son Dakika

ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
20:29
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 00:33:24. #7.11#
SON DAKİKA: TOGG Sürücülerinden Şehitlere Saygı Korteji - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.