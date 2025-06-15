Togolu Kassa Türkiye'den döndü, yardım gönüllüsü oldu - Son Dakika
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Togolu Kassa Türkiye'den döndü, yardım gönüllüsü oldu

Togolu Kassa Türkiye\'den döndü, yardım gönüllüsü oldu
15.06.2025 11:45
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Togolu Kassa, Türkiye'deki eğitim sonrası yardım gönüllüsü olarak ülkesine toplumsal katkı sağlıyor.

Aldığı bursla Türkiye'de üniversite eğitimini tamamlayan Togolu Traore Taoufic Kassa, ülkesine döndükten sonra Türkiye'nin yardımseverliğinden etkilenerek yardım gönüllüsü oldu.

Batı Afrika ülkesi Togo'nun Sokode şehrinde yoksul bir ailenin çocuğu olan Kassa, kısıtlı imkanlar dahilinde medrese eğitimini tamamladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 2011 yılında açılan Uluslararası İlahiyat Lisans Programı sınavlarını kazanan Kassa, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 1 yıl Arapça, 1 yıl Türkçe, 4 yıl lisans ve 2 yıl yüksek lisans eğitimi aldı.

Kassa, üniversite eğitimi boyunca Türk insanın yardımseverliği, cana yakınlığı ve misafirperverliğinden etkilendi.

Yaklaşık 4 yıl önce mezun olarak ülkesi Togo'ya dönen Kassa, ticaret hayatına atılarak evlendi.

Türkiye'deki ilişkilerini devam ettiren Kassa, Türkiye'de eğitim alan diğer öğrenciler ve medresedeki hocalarıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatabilmek için dernek kurdu.

Kassa, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarından gelen yardımları ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, su kuyusu açıyor, eğitim yardımları sağlıyor, hem gönüllü elçilik yapıyor hem de gönüllere dokunuyor.

"Türkiye'ye sevdalıyım"

Traore Taoufic Kassa, AA muhabirine, TDV bursuyla Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra Dinler Tarihi bölümünde de yüksek lisans eğitimini tamamladığını anlattı.

Kassa, "Türkiye'ye sevdalıyım. Ben hayatımın en önemli, verimli günlerini orada geçirdim. Orada okurken Türkiye'nin toplumsal hayatı ve farklı kültürlerle tanışmak nasip oldu. Türkiye'yi çok sevdim. Oradaki insanları çok sevdim." diye konuştu.

Ülkesinin yoksul olduğunu ve Türkiye'nin Togo'da yardım faaliyetlerinde bulunduğunu dile getiren Kassa, "Ülkeme gelince Türkiye'yi anlattım. Burada Müslüman halk, Türkiye'yi çok seviyor, Türkiye iyiliğiyle tanınıyor. Türkiye de buradaki Müslüman kardeşlerine sahip çıkıyor. Burada su kuyusu açılmasıyla su, burslarla eğitim ihtiyacını karşılıyor. Ramazan ve kurban yardımlarıyla da buradaki Müslümanlara hep sahip çıkılıyor." ifadelerini kullandı.

Türk hayırseverlerin yardımlarıyla buradaki insanların mutluluğuna vesile olduğunu belirten Kassa, "Ben de bu faaliyetlere gönüllü elçilik görevi yapıyorum. İyi ki Türkiye'ye gitmişim ve iyi ki insanlarla tanışmışım. Bizi burada gönüllü elçiniz olarak görmenizi istirham ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye, Son Dakika

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