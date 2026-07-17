TOGÜ'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve dua programı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve dua programı gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit ve dua programı düzenlendi.

Taşlıçiftlik Kampüsü Camisi'nde düzenlenen programda, 15 Temmuz şehitleri ile vatan uğruna can veren tüm kahramanlar rahmet ve minnetle yad edildi.

Mevlit ve dua programının ardından katılımcılara helva ikram edildi.