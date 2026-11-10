TOGÜ'de 'Halaskar Gazi' konferansı ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar konseri yapıldı - Son Dakika
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TOGÜ'de 'Halaskar Gazi' konferansı ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar konseri yapıldı

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TOGÜ\'de \'Halaskar Gazi\' konferansı ve Atatürk\'ün sevdiği şarkılar konseri yapıldı
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TOGÜ'de Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla 'Halaskar Gazi' konferansı ve 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' konseri düzenlendi. Programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı, Dr. Serap Bozpolat Ayan da 'Halaskar Gazi' konferansı verdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla "Halaskar Gazi" konferansı ve "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı işbirliğinde 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Serkan Umuzdaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda Devlet Konservatuvarı tarafından "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri verildi. Dr. öğretim üyeleri Ömer Zeki Urhan, Hasan Zahid Yurdagül, Funda Keklik Kal, Mert Ali Bolatcı, Özge Dündar ve Gül Kul, Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirdi.

Konserin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Serap Bozpolat Ayan, "Halaskar Gazi" başlıklı konferans verdi.

Atatürk'ün askeri ve siyasi liderliğine değinen Ayan, Milli Mücadele'nin ardından gerçekleştirilen inkılaplar ve Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecinde hayata geçirilen dönüşümler hakkında bilgi verdi.

Program, Rektör Yardımcısı Eğri'nin Ayan'a teşekkür belgesi ve hediye takdim etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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