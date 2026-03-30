TOGÜ\'de Tarihi Mekanlarda Eğitim

30.03.2026 11:44
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim gören öğrenciler, "Şehir ve Kültür" dersini tarihi mekanlarda işliyor.

TOGÜ'lü öğrenciler, seçmeli ders kapsamında kentin kültürel mirasını öğrenme imkanı buluyor.

Melik Danişmend Gazi tarafından 11. yüzyılda inşa ettirilen ve Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Garipler Camisi ile Yağıbasan Medresesi, Gökmedrese, Yeşilırmak-Hıdırlık Köprüsü, Ali Paşa Hamamı, Taşhan, Deveciler Hanı, Arastalı Bedesten, Latifoğlu Konağı Müze Evi, Tokat Mevlevihanesi, Saat Kulesi, Bey Sokağı, Halit Sokağı ve Sulusokak'ta bulunan sivil mimarlık örneği yapıları gezen öğrenciler, hakkında bilgi aldıkları bu tarihi mekanlarda ders işliyor.

İki senede "Şehir ve Kültür" dersine yaklaşık 6 bin öğrenci katıldı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AA muhabirine, üniversitelerinde 2 yıldır "Şehir ve Kültür" dersinin seçmeli ders olarak okutulduğunu söyledi.

Yılmaz, "Haftalık ders döneminde Tokat'ın 14 tarihi mekanını bizzat yerinde hocalarıyla beraber öğrenmiş oluyorlar. Tokat kadim bir Anadolu şehri. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin eserlerinin yoğunlukla bulunduğu bir şehir. Biz istiyoruz ki Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde okuyan bütün öğrencilerimiz Tokat'ın tarihi mekanlarını tanısın, bilsin. Buradan çıktı bu ders. Bugün öğrencilerimiz Gökmedrese'de derslerini yaptı. Öğrenciler memnun. Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak bu dersi önemsiyoruz." diye konuştu.

"Öğrenciler mezun olduğu şehrin tarihini ve kültürünü tanıma fırsatı buluyor"

TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Edip Uzundal da ders kapsamında Gökmedrese'ye geldiklerini belirtti.

Rektör Fatih Yılmaz'ın öncülüğünde "Şehir ve Kültür" dersini açtıklarını ifade eden Uzundal, "Bütün fakültelerden öğrenciler bu dersi seçiyor. Tokat'ın tarihi mekanlarını sınıf ortamında değil, bizzat bu mekanlara gelerek, yerinde görerek tanıtım imkanı buluyoruz. Bu anlamda öğrenciler mezun olduğu şehrin tarihini ve kültürünü tanıma fırsatı buluyor." dedi.

TOGÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı 2. sınıf öğrencisi Hasan Murat Dülgeroğlu ise "Gökmedrese yapı olarak çok ihtişamlı bir yapı bence. Renk bakımından da çok güzel." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Nisanur Evren de "Şehir ve Kültür dersi kapsamında Gökmedrese'ye geldik. Burası mavi çinileriyle ünlü. Kültürel ve sanatsal anlamda çok önemli bir yapıya sahip. Hocalarımız burada buranın kültürel mirasıyla geçmişteki tarihsel izlenimiyle ilgili bir ders verdi. Burayı layıkıyla öğrendiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
