TOGÜ'de "Umuda ışık olmak ister misin?" paneli düzenlendi - Son Dakika
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TOGÜ'de "Umuda ışık olmak ister misin?" paneli düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Umuda ışık olmak ister misin?

08.11.2024 17:16
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Umuda ışık olmak ister misin?" paneli gerçekleştirildi.

TOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Tokat İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi.

Panele rektör yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri ve Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, İl Müftüsü Esat Yapıcı, İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Demirtürk, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe ile rektör danışmanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bıyık, organ bağışının önemine dikkati çekerek, bu konuda etkinlikler düzenleyerek farkındalığı artırmanın ve toplum bilinci oluşturmanın önemli olduğunu söyledi.

Demirtürk ise organ bağışının tanımını yaparak, her yıl 3-9 Kasım tarihlerinin Organ Bağışı Haftası olarak anıldığını, ülke genelinde farkındalığı artırmak amaçlı birçok etkinlik düzenlendiğini kaydetti.

Program, panelistlere teşekkür belgesi takdimi ile son buldu.

Kaynak: AA

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