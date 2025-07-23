TOGÜ\'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikat, üniversite yemekhanesi (mutfak) önünde, hem teorik hem de pratik olmak üzere iki aşamalı olarak düzenlendi.

Tatbikatta olası yangın durumunda personelin doğru ve hızlı müdahalede bulunabilmesi amacıyla bilgi verildi.

Niksar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mustafa Yıldız tarafından verilen eğitimde, yangının oluşma nedenleri, ilk müdahale teknikleri ve farklı yangın türlerine uygun söndürme yöntemleri anlatıldı.

Tatbikatın pratik bölümünde ise üniversite personeli ve mutfak çalışanları, yangın söndürücü cihazların doğru kullanımı konusunda uygulamalı eğitim aldı.

Gerçek duman ve kontrollü alevlerin kullanıldığı senaryo sayesinde katılımcılar, kriz anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini deneyimleme fırsatı buldu.