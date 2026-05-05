TOGÜ'den Aday Öğrenci Kimlik Kartı Uygulaması

05.05.2026 18:31
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 12. sınıf öğrencilerine aday öğrenci kimlik kartları dağıtıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) aday öğrenci kimlik kartı uygulaması başlatıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite tarafından hazırlanan aday öğrenci kimlik kartı uygulaması kapsamında lise son sınıf öğrencilerine kimlik kartları dağıtılmaya başlandı.

Uygulama ile öğrencilerin üniversiteyi yakından tanımaları, akademik birimleri yerinde ziyaret etmeleri ve bölüm tercihlerini daha bilinçli yapmaları hedefleniyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü ve üniversite danışma kurulu kararları doğrultusunda hayata geçirilen proje kapsamında, Tokat'ta eğitim gören 12. sınıf öğrencilerine yönelik önemli bir adım atıldı.

Program kapsamında Tokat Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine aday öğrenci kimlik kartları, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz tarafından takdim edildi.

Okulda gerçekleştirilen dağıtım töreninde öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, uygulamanın gençlerin kariyer planlamalarına önemli katkılar sağlayacağını belirterek "Bu uygulama, öğrencilerimizin üniversite ortamını yakından tanımaları, akademik birimleri yerinde görerek bölümler hakkında bilgi sahibi olmaları ve tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmaları adına önemli bir fırsat sunuyor. Üniversitemiz, geleceğin akademisyenleri, mühendisleri, sanatçıları ve bilim insanları olacak aday öğrencileri desteklemeye devam edecektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız işbirliği sayesinde öğrencilerimizin geleceklerine ışık tutmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Aday öğrenci kimlik kartı uygulaması sayesinde öğrenciler, üniversite kampüsünü ziyaret ederek akademik ve sosyal imkanları yakından inceleme fırsatı bulacak.

Projenin, üniversite adaylarının meslek ve bölüm seçim süreçlerine önemli katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
