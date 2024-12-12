TOGÜ\'den Üreticilere Patates Tohumu Desteği

Güncel

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) üreticilere 20 ton patates tohumu dağıtıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesinde 2024'te iki farklı proje kapsamında üretilen milli patates çeşitlerine ait tohumluklar, üreticilere ücretsiz olarak verildi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın görüşlerine yer verilen açıklamada, "Başçiftlik Beyazı" ve "Güngörbey" çeşitlerinin ıslah edildiği belirtilerek, "Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkezi tarafından Ziraat Fakültesi adına tescil edilmiştir. DOKAP tarafından desteklenen 'Başçiftlik Beyazı ve Güngörbey Patates Çeşitlerinin Doku Kültürü Tekniği ile Elit Tohumluk Üretimi Projesi' kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce belirlenen Artova, Niksar ve Kazova'da bulunan yaklaşık 100 üreticiye 20 ton elit kademedeki tohumluk patates dağıtımı yapıldı." ifadelerini kullandı.