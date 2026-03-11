TOGÜ Güneş Enerjisiyle Elektrik Üretecek - Son Dakika
TOGÜ Güneş Enerjisiyle Elektrik Üretecek

TOGÜ Güneş Enerjisiyle Elektrik Üretecek
11.03.2026 15:39
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde güneş enerjisiyle elektriğini karşılayacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik Kampüsü'nün elektriği güneş enerjisinden karşılanacak.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitede sürdürülebilir enerji hedefleri doğrultusunda yürütülen Güneş Enerji Santrali (GES) projesini yerinde inceledi.

Taşlıçiftlik Kampüsü'nde gerçekleştirilen incelemelerde Yılmaz'a rektör yardımcıları, rektör danışmanları ve Genel Sekreter de eşlik etti. Yeni kurulan GES projesiyle birlikte kampüs elektriğinin tamamı güneş enerjisinden karşılanacak.

Yılmaz, projenin önemi hakkında bilgiler vererek, "Üniversitemiz, sürdürülebilir enerji kullanımı ve çevreye duyarlı kampüs anlayışıyla önemli bir adım atıyor. Yeni Güneş Enerji Santrali ile hem enerji maliyetlerimizi azaltacak hem de öğrencilerimiz ve akademik kadromuz için daha çevreci ve modern bir kampüs sunacağız. Bu tür projeler, geleceğe yatırım yapmanın en somut yollarından biridir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, üniversitenin enerji ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çekti. Taşlıçiftlik Kampüsü'nde daha önce kurulan 1 megavat kapasiteli Güneş Enerji Santralinin ardından, enerji üretimini artırmak amacıyla yeni bir santral daha inşa edildiği belirtti.

Yapımı devam eden yeni Güneş Enerji Santrali 2 megavat kurulu güce sahip olacak. Toplam 23 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan santral, modern altyapısıyla kampüsün enerji üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Yeni tesiste 2 bin 500 adet güneş paneli yer alacak. Bu paneller sayesinde güneşten elde edilen enerji elektrik enerjisine dönüştürülerek üniversite kampüsünün ihtiyaçları için kullanılacak. Projenin toplam maliyeti ise yaklaşık 80 milyon lira.

Yeni Güneş Enerji Santralinin tamamlanmasının ardından, kampüste mevcut bulunan 1 megavatlık santral ile birlikte toplam üretim kapasitesi 3 megavata ulaşacak. Böylece Taşlıçiftlik Kampüsü'nün elektrik ihtiyacının yüzde 100'ünün güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
