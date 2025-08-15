Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite (TOGÜ) Hastanesi'nde Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımı yapıldı.
Yeşilay Tokat Şubesi, TOGÜ'de YEDAM'nın tanıtımını gerçekleştirdi.
Etkinlik kapsamında hastane personeline ve hemşirelere YEDAM anlatıldı.
YEDAM'ın tanıtım broşürleri vatandaşlara dağıtılırken, afişleri de bilgilendirme amaçlı olarak hastanenin çeşitli yerlerine asıldı.
Son Dakika › Güncel › TOGÜ Hastanesi'nde YEDAM Tanıtımı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?