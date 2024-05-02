TOGÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TOGÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

TOGÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Fuarda, öğrencilerin yaptığı projeler sergilendi ve konuşmalar yapıldı. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü, öğrencilerin yurtdışında gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsetti ve bu yıl da öğrencilerin Almanya'ya gönderildiğini belirtti. TOGÜ Rektörü ve Tokat Valisi de lisenin çalışmalarından memnuniyetlerini dile getirdi.

02.05.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen fuarda konuşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Gülistan Erdal, geçen eğitim öğretim yılında AB projesi kapsamında birçok öğrencinin Hollanda ve Polonya'ya gittiğini ve buralardaki çalışmaları yerinde izlediğini, bu seneki eğitim öğretim yılında da 6 öğrenciyi Almanya'ya TÜBİTAK projeleri kapsamında gönderdiklerini ifade etti.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise yaptığı konuşmada, bölgedeki tek lise olarak faaliyet gösteren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çalışmalarından son derece memnun olduğunu ve destek vermeye, öğrencilerin kendilerini hazır bir şekilde üniversitelerin ziraat fakültelerine gönderilecek seviyede olarak yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin son derece önemli olduğunu belirterek, "Özellikle köklü bir geçmişe sahip Ziraat Fakültemizdeki akademisyenlerimizin vereceği eğitimler bizler için çok değerli. Ben Rektörümüz başta olmak üzere Ziraat Fakültesi'ndeki hocalarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından açılan fuar gezilerek stantlardan bilgi alındı.

Etkinliğe, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhittin Demiray, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Anadolu Lisesi, Tübitak, Tokat, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOGÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
10:30 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:31 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 17:07:08. #1.11#
SON DAKİKA: TOGÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement